محمود الليثي يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "ساعته وتاريخه": "قعدت 48 ساعة مش بكلم حد"

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمود الليثي، متابعيه بمقطع فيديو من كواليس تصوير حلقة "الدم عمره ما يبقى ميه" ضمن أحداث مسلسل "ساعته وتاريخه"، الذي يعرض على فضائية "DMC".

وكشف محمود الليثي، كواليس تجسيده شخصية يعاني من الصم والبكم، عبر فيديو قام بنشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب محمود الليثي، تعليقًا على الفيديو: "مصر فيها أكتر من ٧ ملايين مواطن من الصم.. وللأسف هما بيعانوا طول الوقت في الشارع وفي التعامل مع الناس لأن للأسف عدد المترجمين والمطلعين على لغة الإشارة قليل أوي بالمقارنة بعددهم".

وأضاف: "أنا سعيد اني قدمت الشخصية دي لانها علمتني حاجات كتير اوي و خلتني مهتم اكتر بمجتمع الصم، انا حابب اشارككم شويه كواليس من الحلقه اللي بجد كانت مجهدة لابعد الحدود، لأنه بخلاف لغة الأشارة وصعوبة المشاهد، أنا قعدت أكتر من ٤٨ ساعه مش بتكلم مع اي حد، سواء في البيت او الشغل عشان اقدر احس باللي هما بيحسوا بيه، و اجبر نفسي اني اتعامل بالاشارة، والحمد لله كل اللي حواليا قدروا دا وساعدوني عليه، لدرجه ان الناس في اللوكيشن بدأوا يكلموني بالإشارة.

وأكمل: "التحدي الفني بالنسبالي إن آخر ممثل قدم النوع دا من الأدوار كان الأستاذ فاروق الفيشاوي في فيلم الجراج، ومن قبله الأستاذ نور الشريف في الصرخة، فكان تحدي كبير ليا أني أحاول أقدم الشخصية بطريقة مختلفة".

وأختتم: "ياريت نحاول كلنا ننشر ثقافة تعلم لغة الاشارة، عشان اخواتنا ميحسوش بغربة جوا بلدهم".

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى انتاجات 2025.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

ويشارك من النجوم مع مواهب الكاستنج كل من محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جودة ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ويشارك في إخراجه أحمد عادل وعمرو موسى وأميرة دياب وعادل يحيى وأحمد صبحي.

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