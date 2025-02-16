هاني شاكر يحتفل بنجاح حفله في بيروت مع زوجته وحفيديه (صور)

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كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان هاني شاكر بنجاح حفله الذي أقيم مساء أمس في بيروت، بمناسبة عيد الحب.

ونشر هاني شاكر صورًا تجمعه بزوجته وحفيديه أثناء جولتهم في لبنان، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، وعلق قائلًا: "جولة سياحية في فاريا بعد نجاح حفل عيد الحب أمس في بيروت".

وأحيا أمير الغناء العربي حفلًا غنائيًا في لبنان، مساء السبت، احتفالًا بعيد الحب، وقدم باقة من أجمل أغانيه الرومانسية التي تفاعل معها الجمهور.

يُذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "اليوم جميل"، الذي يضم 9 أغاني، منها: "يا ويل حالي" و"اديتك ورود" و"حمل الليالي" و"تعباني حياتي" و"اليوم جميل" و"فيه حل".

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