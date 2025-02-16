عمرو دياب وويجز وتامر عاشور.. تعرف على نجوم إعلانات رمضان 2025

كتب- مصطفى حمزة:

يشهد موسم رمضان 2025، مشاركة نخبة من نجوم الأغنية، من خلال تقديم أغاني الحملات الإعلانية، وفي مقدمتهم النجم عمرو دياب.

ويقدم النجم عمرو دياب، أغنية ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات الاتصالات.

وفي أول ظهور إعلاني له، يقدم المطرب تامر عاشور، أغنية حملة أحد البنوك، بعد سنوات من تقديم الفنان محمود العسيلي، أغاني الحملة.

وبمشاركة مؤدي أغاني الراب ويجز، يقدم المطرب محمد حماقي، أغنية حملة دعائية لأحد البنوك.

وضمن حملة دعاية لإحدى الشركات العقارية، يشارك المطرب محمد منير، والنجم تامر حسني، مع نخبة من النجوم، في تقديم أغنية الحملة.

كما دخلت الفنانات روبي، ودنيا سمير غانم، ودينا الشربيني، إلى جانب النجمة ياسمين عبدالعزيز، سباق إعلانات رمضان 2025، إلى جانب مشاركتهم بأعمال تليفزيونية.