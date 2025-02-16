بالصور.. مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. والجمهور: "ملكة جمال لبنان"

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها مجموعة صور من أحدث ظهور لها.

ونشرت مايا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة، إذ ارتدت "تنورة" قصيرة وجاكيت جلد.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وانهالت عليها التعليقات وجاءت بعضها كالتالي: "ملكة جمال لبنان"، "الله يحميكي"، "بتضلي شباب ما بتكبري"، "يا عمري على جمالك"، "كتير بحبك".

يذكر أن الفنانة مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغاني جديدة من ألبومها "MYMAYAV"، وهي "طاقة إيجابية"، و"تقلان"، و"كلن قالولي".

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