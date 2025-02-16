إعلان

بالصور.. مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. والجمهور: "ملكة جمال لبنان"

04:13 م الأحد 16 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مايا دياب (1)
  • عرض 4 صورة
    مايا دياب (3)
  • عرض 4 صورة
    مايا دياب (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها مجموعة صور من أحدث ظهور لها.

ونشرت مايا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة، إذ ارتدت "تنورة" قصيرة وجاكيت جلد.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وانهالت عليها التعليقات وجاءت بعضها كالتالي: "ملكة جمال لبنان"، "الله يحميكي"، "بتضلي شباب ما بتكبري"، "يا عمري على جمالك"، "كتير بحبك".

يذكر أن الفنانة مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغاني جديدة من ألبومها "MYMAYAV"، وهي "طاقة إيجابية"، و"تقلان"، و"كلن قالولي".

اقرأ أيضًا:

رمضان 2025.. صدقي صخر ضيف شرف الحلقة الأولى من "الشرنقة"

تفاصيل الحالة الصحية للشاعر أمل الطائر بعد دخوله المستشفى

مايا دياب نجوم الفن لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عمرو دياب وويجز وتامر عاشور.. تعرف على نجوم إعلانات رمضان 2025

إعلان

إعلان

شعيرات دموية بالمخ.. ماذا نعرف عن مرض الخطيب؟
فرص أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة