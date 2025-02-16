مصطفى كامل يُرزق بأول حفيدة.. تعرف على اسمها

كتبت- منال الجيوشي:

رزقت فرح ابنة الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بطفلتها الأولى والتي اختارت أن تطلق عليها اسم غالية.

وعلق نقيب الموسيقيين عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وكتب "اللهم لك الحمد كل الحمد.. ولك الشكر كل الشكر يا رب، فروحة ويوسف كبروني، رزقنا الله بأول حفيدة الآنسة غاليه يوسف حكيم، اللهم احفظها بحفظك واشملها برعايتك وكرمك واجعلها وش الخير على أبوها وأمها وعلينا جميعاً".

واحتفل الفنان مصطفى كامل يوم 11 من شهر مايو الماضي بزفاف ابنته فرح على يوسف، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم: محمد رمضان، حكيم، مصطفى قمر، تامر عاشور، محمد منير، وليد توفيق، أحمد جمال، محمد حماقي، دياب، محمد محيي، محمود الليثي، رضا البحراوي، بوسي، دينا، تامر حسني.