إعلان

مصطفى كامل يُرزق بأول حفيدة.. تعرف على اسمها

04:12 م الأحد 16 فبراير 2025

مصطفى كامل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي:

رزقت فرح ابنة الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بطفلتها الأولى والتي اختارت أن تطلق عليها اسم غالية.

وعلق نقيب الموسيقيين عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وكتب "اللهم لك الحمد كل الحمد.. ولك الشكر كل الشكر يا رب، فروحة ويوسف كبروني، رزقنا الله بأول حفيدة الآنسة غاليه يوسف حكيم، اللهم احفظها بحفظك واشملها برعايتك وكرمك واجعلها وش الخير على أبوها وأمها وعلينا جميعاً".

واحتفل الفنان مصطفى كامل يوم 11 من شهر مايو الماضي بزفاف ابنته فرح على يوسف، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم: محمد رمضان، حكيم، مصطفى قمر، تامر عاشور، محمد منير، وليد توفيق، أحمد جمال، محمد حماقي، دياب، محمد محيي، محمود الليثي، رضا البحراوي، بوسي، دينا، تامر حسني.

مصطفى كامل حفيدة مصطفى كامل ابنة مصطفى كامل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. والجمهور: "ملكة جمال لبنان"

إعلان

إعلان

شعيرات دموية بالمخ.. ماذا نعرف عن مرض الخطيب؟
فرص أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة