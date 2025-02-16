بعد وضع مولودها الثاني.. كارمن سليمان "تريند" على محرك البحث "جوجل"

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم الفنانة كارمن سليمان تريند محرك البحث "جوجل"، بعدما أعلن زوجها الملحن مصطفى جاد، عن استقبالهما مولود جديد.

ونشر "جاد" مجموعة صور تجمعهما في المستشفى عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيلتنا كبرت، الحمد لله على كريم عطائه وتمام نعمته".

يذكر أن كارمن سليمان طرحت مؤخرا أغنية "أسيبلك روحي"، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان مصطفى العسال، وحققت نجاحا كبيرا.

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