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وفاة المطربة السودانية آسيا مدني

02:43 م الأحد 16 فبراير 2025
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    اسيا تغني
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    الفانة اسيا مدني
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    محمود مع اسيا
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كتب- مصطفى حمزة:

توفيت منذ قليل المطربة السودانية آسيا مدني، إثر معاناتها من أزمة صحية.

نوران، مديرة أعمال الفنانة السودانية آسيا مدني، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قالت: "آسيا توفاها الله، اليوم الأحد".

الفنانة السودانية آسيا مدني، نالت شهرتها من خلال تقديمها أغاني الفلكلور السوداني، وقدمت حفلاتها بمهرجانات عديدة في مصر ودول أوروبا.

وكانت الراحلة من مؤسسي مشروع موسيقى النيل، وشاركت في بطولة فيلم يروي تفاصيل التجربة، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشاركت الفنانة الراحلة آسيا مدني، في مسلسل "بطن الحوت"، تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، بطولة محمد فراج، باسم سمرة، سماح أنور، أسماء أبو اليزيد، عبدالعزيز مخيون، محمود السراج.

وفاة المطربة السودانية آسيا مدني آسيا مدني أزمة صحية
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