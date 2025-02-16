حنان مطاوع توجه رسالة لجمهورها: "حبكم أغلى ما في حياتي"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووجهت مطاوع رسالة لمحبيها، وعلقت على الصورة: "حبكم وتقديركم.. أغلى ما في حياتي يا حبايبي".

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع تشارك في مسلسل "صفحة بيضا"، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، إذ يتناول قصة دكتورة جامعية تتعرض للظلم، وتمر بكثير من المواقف والأزمات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.

والمسلسل بطولة حنان مطاوع، نور محمود، عمر الشناوي، ميمي جمال، سامي الشيخ، حنان يوسف، حسن العدل، ومن تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.

كاظم الساهر يطرح أحدث أغانيه "عيد الحب"

أصالة تتبادل رسائل رومانسية مع زوجها فائق حسن بمناسبة عيد الحب