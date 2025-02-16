تفاصيل الحالة الصحية للشاعر أمل الطائر بعد دخوله المستشفى

كتب- مصطفى حمزة:

يخضع الشاعر الغنائي الكبير أمل الطائر، للعلاج في أحد المستشفيات، إثر معاناته من أزمة صحية .

الشاعر فوزي إبراهيم أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين، في تصريح خاص لـ" مصراوي"، قال: "الشاعر الكبير أمل الطائر، نقل إلى المستشفى مؤخرا، إثر معاناته من وجود مياه على الرئة".

وتابع: "من المقرر خضوع الشاعر الكبير لجراحة بزل للمياه".

وعانى الشاعر الكبير أمل الطائر، من عدة أزمات صحية، وخضع للعلاج بسبب جلطات بالمخ، وسيولة الدم، وأجرى جراحة في القدم، إثر معاناته من القدم السكري.

الشاعر أمل الطائر، يعد من رواد كتابة الأغنية الشعبية، كتب ما يزيد عن الـ 1000 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته: نار، نظرة، بيني وبينك، الحق عليه.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، عبدالباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ.