أصالة تتبادل رسائل رومانسية مع زوجها فائق حسن بمناسبة عيد الحب

كتب-مصطفى حمزة:

تبادلت المطربة أصالة، الرسائل العاطفية، مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بمناسبة عيد الحب.

المطربة أصالة، عبر صفحتها في موقع "إكس"، وجهت رسالة إلى زوجها الشاعر العراقي، وكتبت "كل سنة وأنا معك مرتاحة مبسوطة متطمنة بحلم وبحقق وفيك بكبر يا كل شي حلو بحياتي.. كلّ عيد حب وأنت جنبي وأنا منّك يا أجمل وأصدق حبيب وأرقى وأوفى شريك جوزي يا جوزي ياللي بتستحقّ من شعوري آلاف وملايين الكلمات ما بتعبّر عنّ خليط المشاعر اللي بحملها إلك واللي مجموعها يا دوب يساوي نقطة ببحر محبتك وكرمك واهتمامك وإخلاصك".

ومن جانبه، رد الشاعر العراقي فائق حسن، عبر صفحته في موقع " إكس"، وكتب: "معك أصبح كل شيء أجمل فما الحب إلا ذلك ((الأجمل)) أنه فقط انعكاس للاهتمام والعطاء وانت سيدة الاهتمام والعطاء.. كل عيد حب وانت حدث حياتي المهم يا أجمل ما حدث لي وما زال يحدث وسوف يبقى للأبد سعادة وحب وطمأنينة أحبك جوزتي".

يذكر أن أغنية المطربة أصالة "60 دقيقة حياة"، تم حجبها مؤخرا في موقع يوتيوب، بناءً على طلب زوجها السابق المنتج والمخرج طارق العريان.