هاني رمزي يحتفل بخطوبة نجله شادي في أجواء عائلية (صور)

بأجواء عائلية..منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها وتغني لها (صور وفيديو)

بـ"ميني جيب"..بوسي تكشف عن إطلالتها في عيد الحب وساندي تعلق (صور)

هيدي كرم جريئة ومنة عرفة بـ"ميني جيب".. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان هاني رمزي بخطوبة نجله "شادي"، مساء أمس في أجواء عائلية، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين.

ونشر شقيقه أمير رمزي صورًا من حفل الخطوبة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلق: "ألف مبروك خطوبة شادي هاني رمزي وميرنا سامي عبده، ربنا يبارك حياتكم ويسعدكم".

يذكر أن الفنان هاني رمزي يشارك في مسلسل "بدون مقابل"، مع داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، ومحمد أبو داوود، نسرين طافش، وتأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.

اقرأ أيضًا:

كريم محسن لمحبيه: "إدعولي عشان شغلتي دي صعبة ومش سالكة"

حدث بالفن| وفاة والدة فنان وإلغاء حفل نجمة بالأهرامات وأخرى تضع مولودها

"mbc مصر" تعلن عرض 8 مسلسلات حصرية في رمضان 2025