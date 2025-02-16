بعد إلغاء حفلها.. آمال ماهر تتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة آمال ماهر تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية بعد أن أعلنت الجهة المنظمة للحفل عن إلغائه، إذ كان من المقرر إقامته على خشبة مسرح "الصوت والضوء"، بمنطقة الأهرامات، يوم 20 فبراير الجاري.

وكان مصدر من الجهة المنظمة، قال في تصريح خاص لـ مصراوي "للأسف تم إلغاء الحفل، لأسباب عديدة، منها تقارير تخص توقعات بسوء الأحوال الجوية".

المطربة آمال ماهر، قامت مؤخرا بإحياء حفلا أقيم في البحرين على المسرح الوطني، يوم 13 فبراير الماضي.

يذكر أن الفنانة آمال ماهر طرحت ألبومها الأخير بعنوان "أنا كويسة"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد غياب استمر لسنوات، وضم الألبوم خمس أغاني حققت نجاحًا واسعًا، وهي: "أنا كويسة"، "أنا الحب"، "صاحبة عمري"، "الحكاية في مشهدين"، "كسبت الرهان".