كريم محسن لمحبيه: "إدعولي عشان شغلتي دي صعبة ومش سالكة"

كتب- هاني صابر:

وجه المطرب كريم محسن،رسالة لمحبيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يؤكد من خلالها تحضيره لمفاجآت في عيد الفطر.

وكتب كريم، عبر حسابه على إنستجرام: "الفترة اللي فاتت كنت شغال بكل حب على أغاني كتير جديدة إن شاء الله وأنا كنت وعدتكم إني مش هوقف شغل تاني بإذن الله وبجد بشكر كل واحد فيكم علي الدعم والتشجيع والكلام الحلو".

وتابع: "إدعولي ربنا يكرمني عشان شغلتي دي للأسف صعبة جدا ومش سالكة.. بس ربنا كبير وإن شاء الله هيكرمني أكتر وأكتر عشان النجاح والرزق من عنده بس".

وأضاف: "طولت عليكم وبالمناسبة فيه مفاجأة حلوة أوي في العيد إن شاء الله كان نفسكم فيها.. كل سنة وأنتم طيبين".

يذكر أن، كريم محسن طرح مؤخرا أغنية "يا عم" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلمات عمر المصري وألحان كريم محسن وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.

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