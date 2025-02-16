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بـ"فستان جريء"..ليلى علوي ترقص وتغني مع نانسي عجرم (صور وفيديو)

01:37 ص الأحد 16 فبراير 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، جمهورها عبر السوشيال ميديا صور وفيديو جمعتها بالمطربة اللبنانية نانسي عجرم في إحدى المناسبات.

ونشرت ليلى، الصور والفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من حدث اليوم".

وظهرت ليلى علوي بالفيديو وهي مرتدية فستان "جريء" وترقص وتغني مع نانسي عجرم على أغنية "الدنيا حلوة" .

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أجمل تفاحة، القمر، انتي ونانسي عسل، أحلى ليلى، العسل كله طل علينا، بتصغري يا ليلى العسل".

يذكر أن، آخر أعمال ليلى علوي فيلم "المستريحة" وشاركها البطولة بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود، وآخرين.


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ليلى علوي ترقص وتغني مع نانسي عجرم ستان جريء نانسي عجرم
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