إعلان

ماذا قالت إسعاد يونس عن عمر مرموش بعد تألقه مع مانشيستر سيتي؟

01:00 ص الأحد 16 فبراير 2025

الفنانة الكبيرة إسعاد يونس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

أشادت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، بتألق عمر مرموش نجم المنتخب الوطني مع فريقه مانشيستر سيتي بالدوري الإنجليزي بعد إحرازه هاتريك أمام فريق نيوكاسل.

ونشرت إسعاد، فيديو لهدف مرموش الثالث مع مانشيستر سيتي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حووش.. حووش.. هاتريك مرموش".

يذكر أن، عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى نيوكاسل، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت ضمن منافسات الجولة ال 25 ببطولة الدوري الإنجليزي.

View this post on Instagram

A post shared by Esaad Younes (@essyounis)

اقرأ أيضا:
بـ "ميني جيب".. منة عرفة تعلق على ظهورها في دراما رمضان 2025 (صور)

إسعاد يونس عمر مرموش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انتهت المهلة ولم يفرج عن جميع الأسرى.. ماذا فعل ترامب بعد تسليم حماس 3 محتجزين فقط؟
موجات بادرة واضطراب طقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
مواليد كفر الشيخ وعنده 51 سنة.. معلومات وصور لـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية