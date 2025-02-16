ماذا قالت إسعاد يونس عن عمر مرموش بعد تألقه مع مانشيستر سيتي؟

كتب- هاني صابر:

أشادت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، بتألق عمر مرموش نجم المنتخب الوطني مع فريقه مانشيستر سيتي بالدوري الإنجليزي بعد إحرازه هاتريك أمام فريق نيوكاسل.

ونشرت إسعاد، فيديو لهدف مرموش الثالث مع مانشيستر سيتي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حووش.. حووش.. هاتريك مرموش".

يذكر أن، عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى نيوكاسل، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت ضمن منافسات الجولة ال 25 ببطولة الدوري الإنجليزي.

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