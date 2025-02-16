سليم سحاب: "فيلم إيطالي كان سببا في أن أصبح مايسترو"

كتب- هاني صابر:

أكد المايسترو الكبير سليم سحاب، أنه يشعر بتقديم الرسالة الذي خلق من أجلها وهى الموسيقى والحب وتقديمه للجمهور وتقديم الفن الراقي والمهذب للأخلاق، موضحا أن أهم سمات الحضارة هى الموسيقى والفن.

وقال "سحاب"، ببرنامج "حديث القاهرة"، إن المواطن يتعلم من الموسيقى.. الحب والأمل والطاقة الإيجابية، لافتا إلى أن ابنته المطربة سارة اتخذت مبدأ الآن وهو "لن أعيش في جلباب أبي"، وأن الفن لا يورث وابنته متميزة ودرست الموسيقى بشكل جيد.

وأضاف: "درست الموسيقى بشكل علمي ونهائي ووالدتي كانت سبب في هذا الأمر"، موضحًا أنه قدم لابنته منذ صغرها كل شئ جعلها تعشق الغناء وتحب الموسيقى والغناء بشكل كبير، مشددًا على أنه درس بالموسيقى لمدة 5 سنوات في لبنان قبل السفر إلى روسيا.

وأشار إلى أن شغفه وحبه وتعلقه بالموسيقى كانت فكرة بداخله منذ 10 سنوات، مؤكدًا أنه قرر أن يصبح مايستروا بسبب فيلم إيطالي يحكي قصة مايسترو، متابعًا: "بدأت الاستماع للموسيقى العربية والكلاسيكية وأنا في عمر الـ10 سنوات حتى اقتنعت بعظمة موسيقانا".

وشدد على أنه وزع 15 معزوفة من معزوفات عبدالوهاب بأوركسترا كامل، مؤكدًا أنه كان يٌقدم الموسيقى العربية بشكل قوي وبإتقان شديد وكان شديد في التدريبات للأوركسترا، موضحًا أن كل موسيقى العالم خرجت من "الفلكور".

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