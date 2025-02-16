حدث بالفن| وفاة والدة فنان وإلغاء حفل نجمة بالأهرامات وأخرى تضع مولودها
12:01 ص الأحد 16 فبراير 2025
إعداد- هاني صابر:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ كارمن سليمان تضع مولودها الجديد، وأحمد السبكي يعلن تأجيل عزاء شقيقه، أول تعليق من منظم حفل آمال ماهر بمنطقة الأهرامات بعد إلغائه، وفاة والدة الفنان محمد فاروق، وصلاح عبد الله يعلق على صُلح مرتضى منصور والخطيب، وغيرها من الأخبار.
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