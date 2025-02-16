هيدي كرم جريئة ومنة عرفة بـ"ميني جيب".. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

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بـ"ميني جيب"..بوسي تكشف عن إطلالتها في عيد الحب وساندي تعلق (صور)

إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بوسي

ظهرت المطربة بوسي، بإطلالة جريئة مرتدية "ميني جيب" احتفالا بعيد الحب، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد حب سعيد".

منة عرفة

الفنانة الشابة منة عرفة، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية "ميني جيب" عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "متحمسة جدا تشوفوا الشخصيات اللي بلعبها السنة دي، لأني تعبت فيها جدا، وأخدت مني تحضير كتير.. الشخصيتين جداد جدا عليا وأوعدكم إنكم هتشوفوا منة جديدة السنة دي إن شاء الله".

مايا دياب

نشرت المطربة مايا دياب، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

سهر الصايغ

ظهرت الفنانة سهر الصايغ بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلاله إعجاب متابعيها.

نوال الزغبي

شاركت المطربة نوال الزغبي، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها من أحدث ظهور، وعلقت: "أنا اللي ما فيك تجرحها القوية قبلك سموني".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة مع والدتها خلال احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عقبال ١٠٠ سنة يا ماما.. يا رب سنة خضراء عليكي".

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

ويجز

مغني الراب ويجز، ظهر بإطلالة كاجوال، عبر حسابه على إنستجرام، نال من خلالها إعجاب متابعيه.