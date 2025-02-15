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سليمان عيد يُشيد بتألق عمر مرموش مع مانشيستر سيتي

11:52 م السبت 15 فبراير 2025

الفنان سليمان عيد

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كتب- هاني صابر:

أشاد الفنان سليمان عيد، بتألق عمر مرموش نجم المنتخب الوطني مع فريقه مانشيستر سيتي بالدوري الإنجليزي بعد إحراز هاتريك أمام فريق نيوكاسل.

ونشر سليمان، صورة مرموش مع هالاند لاعب مانشيستر سيتي، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "ماش اء الله لا قوة إلا بالله.. إيه الحلاوة دي".

يذكر أن، عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى نيوكاسل، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت ضمن منافسات الجولة ال 25 ببطولة الدوري الإنجليزي.

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سليمان عيد عمر مرموش مانشستر سيتي
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