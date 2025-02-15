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بـ"ميني جيب"..بوسي تكشف عن إطلالتها في عيد الحب وساندي تعلق (صور)

10:24 م السبت 15 فبراير 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة بوسي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من احتفالها بعيد الحب.

ونشرت بوسي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "ميني جيب"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد حب سعيد".

وتفاعلت المطربة ساندي مع إطلالتها، وعلقت: "كل أيامك حب وسعادة يا أجمل بوسي في المجرة".

يذكر أن، آخر أعمال بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

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بوسي عيد الحب إنستجرام بوسي
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