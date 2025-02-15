بـ"ميني جيب"..بوسي تكشف عن إطلالتها في عيد الحب وساندي تعلق (صور)

بـ "ميني جيب".. منة عرفة تعلق على ظهورها في دراما رمضان 2025 (صور)

بأجواء عائلية..منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها وتغني لها (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة بوسي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من احتفالها بعيد الحب.

ونشرت بوسي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "ميني جيب"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد حب سعيد".

وتفاعلت المطربة ساندي مع إطلالتها، وعلقت: "كل أيامك حب وسعادة يا أجمل بوسي في المجرة".

يذكر أن، آخر أعمال بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

اقرأ أيضا:

بـ "ميني جيب".. منة عرفة تعلق على ظهورها في دراما رمضان 2025 (صور)