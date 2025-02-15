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بأجواء عائلية..منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها وتغني لها (صور وفيديو)

09:46 م السبت 15 فبراير 2025
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    منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها (4)
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    منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها (2)
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    منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها (3)
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا وفيديو من احتفالها بعيد ميلاد والدتها "نادية".

ونشرت منة، الصور والفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عقبال ١٠٠ سنة يا ماما.. يا رب سنة خضراء عليكي".

وظهرت منة فضالي في أجواء عائلية خلال احتفالها بعيد ميلاد والدتها، وقامت بالغناء لها وسط حالة من البهجة والفرحة.

وتشارك منة فضالي في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

منة فضالي إنستجرام منة فضالي عيد ميلاد والدة منة فضالي رمضان 2025 سيد الناس
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