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بـ "ميني جيب".. منة عرفة تعلق على ظهورها في دراما رمضان 2025 (صور)

09:17 م السبت 15 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منة عرفة
  • عرض 5 صورة
    منة عرفة
  • عرض 5 صورة
    منة عرفة
  • عرض 5 صورة
    منة عرفة
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كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة الشابة منة عرفة، على تواجدها وظهورها في موسم دراما رمضان 2025 .

ونشرت منة، صورا لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية "ميني جيب"، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "متحمسة جدا تشوفوا الشخصيات اللي بلعبها السنة دي، لأني تعبت فيها جدا، وأخدت مني تحضير كتير".

وأضافت: "الشخصيتين جداد جدا عليا وأوعدكم إنكم هتشوفوا منة جديدة السنة دي إن شاء الله".

وكانت منة عرفة، كشفت في وقت سابق عن بوسترها بمسلسل "وتقابل حبيب"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " شهد منصور الرفاعي.. وتقابل حبيب، رمضان 2025، تأليف الأستاذ الجميل عمرو محمود ياسين ، وإخراج الأستاذ المبدع دائما محمد الخبيري".

مسلسل "وتقابل حبيب" يعرض في رمضان 2025 من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، إنجي كيوان، أنوشكا، حنان سليمان، صلاح عبدالله، وآخرين.

منة عرفة دراما رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025
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