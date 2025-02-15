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بإطلالة جريئة.. هيدي كرم تنشر أحدث جلسة تصوير

08:46 م السبت 15 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    هيدي كرم
  • عرض 6 صورة
    هيدي كرم
  • عرض 6 صورة
    هيدي كرم
  • عرض 6 صورة
    هيدي كرم
  • عرض 6 صورة
    هيدي كرم
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نشرت الفنانة هيدي كرم مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على" الإنستجرام".
وظهرت هيدي بإطلالة جريئة ترتدي فيها فستان أسود قصيروأنيق بكورنيش أبيض اللون.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي :" حتة قمراية، قمرك وجمالك ، التاوتو الأفضل على الإطلاق، بصراحة هتفضلي حلمي "

يذكر أن هيدي كرم شاركت في مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، محمد علي رزق، تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج .
كما شاركت في السينما بفيلم "آل شنب" الذي عرض في أكتوبر العام الماضى، بطولة كل من : ليلى علوي، لبلبة ، سوسن بدر، محمود البزاوي، خالد سرحان، تأليف وإخراج أيتن أمين .

وظهرت في مسرحية "الباشا" بطولة كريم عبد العزيز، هنا الزاهد، حاتم صلاح، دينا محسن" ويزو" تأليف علاء حسن، إخراج رامي إمام والتي عرضت مؤخراً في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية .

هيدي كرم نجوم الفن
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