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تامر عاشور يعلن تواجده في موسم إعلانات رمضان 2025..وأحمد سعد يعلق

08:34 م السبت 15 فبراير 2025

تامر عاشور

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كتب- هاني صابر:

كشف المطرب تامر عاشور، عن مشاركته في موسم رمضان 2025 من خلال إعلان لصالح أحد البنوك.

وكتب تامر عاشور، عبر حسابه على إنستجرام: "طول عمري زي كل الناس بحب إعلانات بنك مصر والطاقة اللي بتديها لكل واحد فينا".

وأضاف: "أنا معاكم السنة دي انتظروني في أول إعلان ليا، وهنلعب مع بعض لعبة مذهلة في رمضان، استعدوا، رمضان كريم عليكم وعلى كل الأمة العربية".

وتفاعل أحمد سعد مع تدوينته، وعلق: "ألف مبروك يا حبيبي هو طبعا المفروض كلنا نحط أغاني عسيلي.. بس الأكيد انك هتعمل حاجة عظيمة وتستحق التقدير، بالتوفيق يا حبيب القلب".

يذكر أن، تامر عاشور حرص مؤخرا على حضور حفل المطرب أحمد سعد لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "حبيبنا" الذي أقيم بفندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر.

تامر عاشور اعلانات رمضان رمضان 2025
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