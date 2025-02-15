بالصور.. كارمن سليمان تضع مولودها الجديد

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كتب-هاني صابر:

أعلن الملحن مصطفى جاد، عن وضع زوجته الفنانة كارمن سليمان، لمولودها الجديد، ونشر مجموعة صور تجمعهما من المستشفى.

ونشر جاد، الصور من غرفتها عقب الولادة وكتب عبر حسابه تالخاص على الفيسبوك:"عيلتنا كبرت..الحمد لله على كريم عطاءه وتمام نعمته".

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، هي أغنية "اسيبلك روحي"، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان مصطفى العسال، وحققت نجاحا كبيرا.