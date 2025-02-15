أحمد الفيشاوي ينشر صورة بقميص النادي الأهلي ويوجه له رسالة
نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة صور جديدة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهر الفيشاوي فيها وهو يرتدي ملابس رياضية:" قميص فريق النادي الأهلي وحذاء رياضي".
وكتب رسالة دعم للنادي الأهلي: " النهارده أقف أتريض حباً واحتراماً للنادي الأهلي المصري".
وانهالت عليه تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي:" مش بحبك من فراغ والله يا برنس، أنا كمان أهلاوية، الفيشاوي أهلاوي".
وجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي الفنية هو فيلم " بنقدر ظروفك" والذي عرض في يونية من العام الماضي، الفيلم بطولة كل من : نسرين طافش ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مي سليم، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم .
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