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أحمد الفيشاوي ينشر صورة بقميص النادي الأهلي ويوجه له رسالة

06:53 م السبت 15 فبراير 2025

أحمد الفيشاوى

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نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة صور جديدة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر الفيشاوي فيها وهو يرتدي ملابس رياضية:" قميص فريق النادي الأهلي وحذاء رياضي".

وكتب رسالة دعم للنادي الأهلي: " النهارده أقف أتريض حباً واحتراماً للنادي الأهلي المصري".
وانهالت عليه تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي:" مش بحبك من فراغ والله يا برنس، أنا كمان أهلاوية، الفيشاوي أهلاوي".

وجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي الفنية هو فيلم " بنقدر ظروفك" والذي عرض في يونية من العام الماضي، الفيلم بطولة كل من : نسرين طافش ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مي سليم، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم .

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أحمد الفيشاوى النادي الأهلي
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