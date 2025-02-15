مركز الثقافة السينمائية ينظم فعاليات "عمنا صلاح جاهين" بمشاركة مكتبة مصر العامة

ينظم مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما ندوة وأمسية شعرية للاحتفاء "بعمنا .. صلاح جاهين"، وذلك بمشاركة مكتبة مصر العامة بالدقي يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير.

وحرص مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف على أن يشارك بتلك الفعاليات في هذا اليوم المميز وان يتناول أعمال المبدع صلاح جاهين السينمائية و ملامح شخصية "عمنا ..صلاح جاهين" من خلال اللقاء المقام بمكتبة مصر العامة بالدقي .بحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة ورانيا شرعان مدير مكتبة مصر العامة بالدقي.

تبدأ الفعاليات في تمام الواحدة ظهرا بأمسية شعرية يتحدث فيها ويديرها الشاعر سعيد الشحات يعقبها ندوة بعنوان (أعمال وإبداعات صلاح جاهين في كتاباته السينمائية ) والتي يتحدث فيها كلا من المخرج السينمائي أشرف فايق والشريف منجود كاتب ومدير ورشة الخان للكتابة الإبداعية.