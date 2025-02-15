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أمام البحر.. المخرج محمد سامي يحتفل بعيد الحب مع زوجته مي عمر (صورة)

05:37 م السبت 15 فبراير 2025

محمد سامي ومي عمر

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كتب- هاني صابر:

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة تجمعه مع زوجته الفنانة مي عمر احتفالا بعيد الحب.

ونشر سامي، الصورة التي ظهر فيها الاثنين أمام البحر، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد حب سعيد حبي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يسعدكم، أجمل اتنين، ربنا يخليكم لبعض، عيد حب سعيد".

وتخوض مي عمر دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" من إخراج زوجها محمد سامي.

فيما يخوض محمد سامي دراما رمضان 2025 أيضا بمسلسل "سيد الناس".
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مي عمر محمد سامي
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