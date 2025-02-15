السبكي يعلن تأجيل عزاء شقيقه .. تعرف على التفاصيل

كتب- هاني صابر:

كشف المنتج أحمد السبكي عن تأجيل موعد عزاء شقيقة، سيد السبكي، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتقرر إقامة العزاء يوم الاثنين المقبل بدلًا من السبت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر .

وكتب السبكي: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رجعون، عزاء المغفور له بإذن الله سيد السبكي، يوم الاثنين الموافق 17 فبراير بمسجد الشرطة الشيخ زايد".

ويشارك أحمد السبكي في إنتاج مسلسل "عايشة الدور" بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سماء إبراهيم، أميرة أديب، وفدوى عابد تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.