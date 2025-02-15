بالصور| احتفالا بعيد الحب.. أميرة سليم تغني لـ فريد الأطرش وشادية ونجاة

كتبت- منى الموجي:

التقت السوبرانو العالمية أميرة سليم بجمهور دار الأوبرا المصرية ضمن برنامج الاحتفال بعيد الحب، وأحيت حفلا على المسرح الصغير

وقدمت أميرة عددا كبيرا من الأغاني المتنوعة بين المصري والعالمي، ومنها أغاني تقدمها للمرة الأولى للجمهور، وشاركتها عازفة البيانو الفرنسية باسكال روزيه، وبدأت بتحية من إيزيس من خلال تقديمها أنشودة إيزيس، وتفاعل الجمهور معها في الأغاني المصرية التي قدمتها منها "بحلم معاك" لـ نجاة الصغيرة والموسيقار هاني شنودة، والتي قدمت لهما تحية خاصة، كما غنت رائعة فريد الأطرش "يا زهرة في خيالي"، وأغنية شادية ومنير مراد "أنا اسمي أيرما لادوس" وشاركها في الغناء الجمهور.

وقدمت مع ضيف شرف الحفل مغني الجاز أحمد حرفوش أغنية That’s Amore للمؤلف الموسيقي هاري وارين وغناها دين مارتن عام 1953، وقدماها بأداء تمثيلي تفاعل معه الجمهور، وبعدها قام حرفوش بعمل مفاجأة لـ أميرة واحتفل معها بعيد ميلادها وغنى لها "سنة حلوة يا جميل"، كما قدمت مع حرفوش أيضا أغنية Guide me home.

وختمت الحفل بحب الوطن من خلال رائعة داليدا "حلوة يا بلدي" بتوزيع أحمد مجدي.

ووجهت أميرة الشكر لجمهورها قائلة "كل الشكر والحب لكل شخص قرر يحضر هذه الليلة، ويعيش معنا كل الألحان والحالات ومشاعر الحب المختلفة، نورتوني وأسعدتوني بحضوركم وتفاعلكم في حفلي بدار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب، وشكرا لعازفة البيانو الرائعة باسكال روزيه وشكر خاص لضيفي النجم أحمد حرفوش".