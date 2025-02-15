بالصور| هشام خرما يحيي حفل استقبال النادي الأهلي لكأس العالم للأندية في معبد حتشبسوت بالأقصر

بعد إلغاء إقامته.. أول تعليق من منظم حفل آمال ماهر بمنطقة الأهرامات

كتبت- منى الموجي:

أحيا المؤلف الموسيقي هشام خرما حفل استقبال النادي الأهلي لكأس العالم للأندية والوفد المصاحب له في معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر يوم 14 فبراير.

وشهد الحفل حضور مجموعة كبيرة من الشخصيات الدولية والمحلية في المجال الرياضي، منهم جيريمي ثام ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللاعب الإيطالي السابق كريستيان فييري والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ويأتي حفل الاستقبال الذي أقيم في معبد حتشبسوت ضمن جولة كأس العالم للأندية المشاركة في البطولة، التي من المقرر إقامتها في الولايات المتحدة من 25 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

خرما أطلق مؤخرا الفيديو الموسيقي "مصر الحضارة" ضمن مشروعه الموسيقي الذي يحتفي بمعالم مصر السياحية، ويركز على منطقة الأهرامات، كما أعاد استخدام موسيقى الفيلم الوثائقي مصر الحضارة (وادي الملوك) الذي كان ضمن مراسم موكب المومياوات، ويعيد خرما تقديمه مرة أخرى مع رؤية بصرية جديدة.