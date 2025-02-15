رمضان 2025.. CBC تعرض "عقبال عندكوا" بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم

كتبت- منى الموجي:

كشفت قناة CBC عن عرض مسلسل "عقبال عندكوا" بطولة النجمين إيمي سمير غانم وحسن الرداد ضمن مسلسلات رمضان 2025، بين خريطتها البرامجية في شهر مارس المُقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة CBC على موقع فيسبوك الإعلان الرسمي للعمل، مصحوبا بالتعليق التالي: "استنوا أجمد دويتو كوميدي بين حسن الرداد وإيمي سمير غانم في مسلسل عقبال عندكوا على CBC في رمضان.. شهر الفرحة.. دراما المتحدة".

مسلسل"عقبال عندكوا" بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، ومن إخراج علاء إسماعيل.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتعاون فيها الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم في الدراما التليفزيونية في شهر رمضان، وكانت المرة الأولى بمسلسل "حق ميت" عام 2015، والمرة الثانية من خلال مسلسل "عزمي وأشجان" الذي عُرض عام 2018.