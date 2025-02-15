رمضان 2025.. عرض مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال على قناة ON

كتبت- منى الموجي:

أعلنت قناة ON عن عرضها الجزء الثاني من مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة للنجم ياسر جلال ضمن مسلسلات رمضان 2025 شهر مارس المُقبل.

ونشرت القناة الإعلان الخاص بالعمل، مصحوبا بالتعليق التالي "انتظروا حكايات شهريار وشهرزاد والبحث عن الكنوز الأربعة مع النجم ياسر جلال في مسلسل جودر 2 فقط وحصريًا على شاشة ON في رمضان 2025.. دراما المتحدة.. شهر الفرحة".

تدور أحداث مسلسل جودر 2 في 15 حلقة يستكمل فيها الجمهور حكاية جودر والتي ترويها شهرزاد لـ شهريار حتى تشغله عن فكرة قتلها بمغامرات جودر العجيبة.

المسلسل تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وليد فواز، تارا عماد، غادة طلعت، جيهان الشماشرجي، وفاء عامر.