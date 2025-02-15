صلاح عبد الله يعلق على صُلح مرتضى منصور والخطيب

كتبت-سهيلة أسامة:

عبر الفنان القدير صلاح عبد الله عن سعادته بإعلان المستشار مرتضى منصور التصالح مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وعلق على المنشور الذي أعلن فيه مرتضى الصُلح مع الخطيب عبر حسابه الخاص على الفيسبوك وكتب:" الله الله الله".

وكان أعلن اليوم السبت المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، انتهاء خلافاته مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رغم كل الخلافات الدنيوية الرياضية مع الكابتن محمود الخطيب وبعد أن أخبرتني زوجتي صباح اليوم عن مرضه وهو ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى يختبرنا فيه الله عن قوة إيماننا ولقد تعرضت من قبل كثيرا لهذه المحنة من الله".

واستكمل: "أعلن انتهاء كل خلافاتي السابقة مع الكابتن محمود الخطيب وادعوا له من قلبي بالشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية، وأن يعود إلى أسرته الصغيرة زوجته المحترمة وبناته وأحفادة سالما، ويعود إلى أسرته الكبيرة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجماهيره الغفيرة بعد أن يمن الله عليه بالشفاء".



وكان أعلن محمود الخطيب، خلال كلمته في احتفاليه الأهلي للكشف عن تفاصيل النادي، ابتعاده عن عمله داخل النادي لفترة، للحصول على راحة قبل إجراء الفحوصات والأشعة الطبية لمتابعة حالته الصحية.

ويشارك الفنان صلاح عبد الله في بطولة مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم ونيكول سابا وأنوشكا وبسنت شوقي وحنان سليمان ورشوان توفيق ومحمود ياسين جونيور ومنة عرفة من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري

