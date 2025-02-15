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بعد إلغاء إقامته.. أول تعليق من منظم حفل آمال ماهر بمنطقة الأهرامات

03:04 م السبت 15 فبراير 2025
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    أمال ماهر تحتفل بليلة رأس السنة
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    امال ماهر باطلالة ساحرة في حفل بداية الأحلام
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    أمال ماهر تحتفل بليلة رأس السنة (4)
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    أمال ماهر
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    أمال ماهر
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    أمال ماهر
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    أمال ماهر من حفل مدينة العلا
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    امال ماهر (1)
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    حفل امال ماهر في الطائف (2)
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    حفل امال ماهر في الطائف (3)
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    امال ماهر (3)
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    أمال ماهر
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    الفنانة امال ماهر
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كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت الجهة المنظمة لحفل المطربة آمال ماهر، عن إلغاء إقامته على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، يوم 20 فبراير الحالي .

وقال معتصم إبراهيم "المشارك في تنظيم الحفل "، في تصريح خاص لـ مصراوي :" للأسف تم إلغاء الحفل، لأسباب عديدة، منها تقارير تخص توقعات بسوء الأحوال الجوية ".

المطربة آمال ماهر، قامت مؤخرا بإحياء الحفل الذي أقيم في البحرين على المسرح الوطني، يوم 13 فبراير الماضي.

آمال ماهر حفل آمال ماهر منظم حفل آمال ماهر
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