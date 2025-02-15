بعد إلغاء إقامته.. أول تعليق من منظم حفل آمال ماهر بمنطقة الأهرامات

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كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت الجهة المنظمة لحفل المطربة آمال ماهر، عن إلغاء إقامته على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، يوم 20 فبراير الحالي .

وقال معتصم إبراهيم "المشارك في تنظيم الحفل "، في تصريح خاص لـ مصراوي :" للأسف تم إلغاء الحفل، لأسباب عديدة، منها تقارير تخص توقعات بسوء الأحوال الجوية ".

المطربة آمال ماهر، قامت مؤخرا بإحياء الحفل الذي أقيم في البحرين على المسرح الوطني، يوم 13 فبراير الماضي.