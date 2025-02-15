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بسبب "ستوري" منة شلبي..أحمد السعدني يتصدر تريند جوجل

02:00 م السبت 15 فبراير 2025
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    منة شلبي
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    أحمد السعدني
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    أحمد السعدني
  • عرض 21 صورة
    أحمد السعدني
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كتبت سهيلة أسامة:

تصدر اسم الفنان أحمد السعدني تريند محرك البحث جوجل، بعد نشر النجمة منة شلبي ستوري يحمل صورة مجمعة لهما عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت منة مرتدية غطاء الرأس وكذلك الفنان أحمد السعدني وكتبت عيد حب سعيد.

مما أثار الجدل حول وجود علاقة ارتباط وزواج قريب بين منة والسعدني، وهو ما نفاه عدد من المقربين من بينهم المخرج كريم الشناوي الذي نشر ستوري عبر حسابه على انستجرام لنفي شائعة ارتباطهما.

ويشارك الفنان أحمد السعدني رمضان 2025 بمسلسل "لام شمسية"، بطولة أمينة خليل محمد شاهين إخراج كريم الشناوي.

منة شلبي أحمد السعدني نجوم الفن
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