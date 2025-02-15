"ماتت الحياة"..الفنان محمد فاروق يعلن وفاة والدته

كتبت-منال الجيوشي:

كشف الفنان محمد فاروق عن وفاة والدته، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت أمي الآن، وماتت الحياة، من يحمل لي في قلبه ذرة حب، فليدعوا لها بالغيب بالرحمة والمغفرة".

وانهالت عليه تعليقات الجمهور الذي حرص على مواساته والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

واشتهر فاروق لدى الجمهور بشخصية "سيد شيبة" التي قدمها في فيلم "إبراهيم الأبيض" للمخرج مروان حامد، مع النجم الراحل محمود عبد العزيز والفنان أحمد السقا، وعدد كبير من نجوم الفن.



