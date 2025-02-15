درة تتصدر التريند بسبب صورها مع زوجها في عيد الحب

بـ"فستان قصير".. نسرين طافش تحتفل بعيدي الحب وميلادها على طريقتها الخاصة

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدرت الفنانة درّة زروق تريند جوجل بعد أن شاركت جمهورها مجموعة صور رومانسية جمعتها بزوجها هاني سعد في"يوم الحب" طغى عليها اللون الأحمر.

وظهرت درّة عبر ستوري انستجرام في كامل أناقتها بإطلالة حمراء، إذ ارتدت فستان قصير مطرز أبرز رشاقتها وجمالها.

وحرصت على استعراض باقة الورود الحمراء التي قدّمها لها حبيبها الذي وكتبت My valentine.

ودخلت درة عالم الإخراج والإنتاج لأول مرة من خلال فيلم وثائقي بعنوان "وين صرنا"، يجسد معاناة أسرة فلسطينية، ويستكشف قضايا اجتماعية وثقافية عن فلسطين.