30 مليون مشاهدة.. البرومو الرسمي لمسلسل "العتاولة 2" يشعل منصات التواصل الاجتماعي

كتبت- منال الجيوشي

حقق برومو مسلسل "العتاولة 2"، تفاعل كبير عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية بعد عرضه على قناة إم بي سي مصر.

وتصدر برومو الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي و السوشيال ميديا، حيث تخطت نسبة مشاهدته الـ 30 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه من قبل الشركة المنتجة، فقد حق نحو 15 مليون مشاهدة على "الفيسبوك"، و 8 مليون مشاهدة على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهر "انستجرام"، و 7 مليون مشاهدة على الـ تيك توك.

وسيطر على البرومو جو من الإثارة والتشويق والأكشن، خاصة مع عودة عيسى الوزان "باسم سمرة"، واشتعال الحرب بينهم من جديد، وظهور خفة ظل فيفي عبده، وبراعة أحمد السقا في تقديم مشاهد الأكشن، والأغنية التي لا تتعدى الثواني

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.