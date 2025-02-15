لهذا السبب.. منة شلبي تثير الجدل عبر السوشيال ميديا



كتب - هاني صابر:

أثارت الفنانة منة شلبي، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية عبر السوشيال ميديا بسبب صورتها مع الفنان أحمد صلاح السعدني.

ونشرت منة، صورتها مع السعدني التي أثارت الجدل حولهما بشأن ارتباطهما، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وحملت تعليق: "عيد حب سعيد".

وسبق أن تعرضت منة شلبي لعدة شائعات حول زواجها، وردت عليها في تصريحات ببرنامج"عرب وود" قالت فيها: "أنا لا أهتم بالشائعات ولا أرد عليها، ويبدو أن هناك شخصا واسع الخيال، يؤلف هذه الشائعات عني عندما أغيب عن الساحة لفترة.. بيقرر يطلعلي بحاجة ملهاش أي لازمة.. أنا بشكره على اهتمامه غير الموفق".

وأضافت منة شلبي: "أنا مش هتجوز في السر.. مفيش أي داعي لكدة".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة منة شلبي فيلم "الهوى سلطان" وشاركها البطولة أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسري.

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