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بـ"فستان قصير".. نسرين طافش تحتفل بعيدي الحب وميلادها على طريقتها الخاصة (صور)

02:13 ص السبت 15 فبراير 2025
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كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها، احتفالا بعيد الحب وأيضا عيد ميلادها الذي يوافق اليوم السبت 15 فبراير.

ونشرت نسرين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان أحمر قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل عام وأنا الحب.. عيد ميلاد سعيد لي وعيد حب سعيد".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الجمال ده، جمال ودلال، تجنني يا قمرهم، أحلى نسرين، قمر، كل عيد وانتي قمر كدة".

يذكر أن، نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي وعدد من الفنانين، ولم تحدد الجهة المنتجة موعدا لعرضه حتى الآن.


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حتفل بعيدي الحب وميلادها نسرين طافش تحتفل بعيدي الحب وميلادها على طريقتها الخاصة فستان قصير نسرين طافش
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