ماذا قال محمد رمضان عن "مدفع رمضان" في الشهر الكريم 2025؟ (فيديو)

كتب- هاني صابر:

تحدث النجم محمد رمضان، عن برنامجه الجديد الذي يعرض في الشهر الكريم 2025 عبر قناة "دي إم سي".

وقال رمضان، في فيديو له عبر حسابه على إنستجرام: "واحدة كتبالي.. اشمعنا مدفع رمضان بعد آذان المغرب على قناة دي ام سي؟.. والله لأن ده أحسن وقت عشان العيلة هتكون متجمعة، وده أحسن وقت بالنسبالي".

وأضاف رمضان: "على قناة دي إم سي لأن باختصار شديد دي اللي اتعرض عليها جعفر العمدة والبرنس ونسر الصعيد ".

يذكر أن، محمد رمضان نشر في وقت سابق مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، قال فيه: "وأنت قاعد بتفطر هتبقى جايب قناة دي ام سي استنى مدفع رمضان، بعد الأذان على طول هتشوفه وهو بيضرب، هتقولي بتعمل كدة ليه، هقولك عشان باختصار شديد أنا مليش تقليد".

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

اقرأ أيضا:

آيتن عامر تحتفل بعيد الحب بمفردها.. والجمهور يعلق (صور)



