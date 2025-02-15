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ماذا قال محمد رمضان عن "مدفع رمضان" في الشهر الكريم 2025؟ (فيديو)

12:33 ص السبت 15 فبراير 2025

محمد رمضان

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كتب- هاني صابر:

تحدث النجم محمد رمضان، عن برنامجه الجديد الذي يعرض في الشهر الكريم 2025 عبر قناة "دي إم سي".

وقال رمضان، في فيديو له عبر حسابه على إنستجرام: "واحدة كتبالي.. اشمعنا مدفع رمضان بعد آذان المغرب على قناة دي ام سي؟.. والله لأن ده أحسن وقت عشان العيلة هتكون متجمعة، وده أحسن وقت بالنسبالي".

وأضاف رمضان: "على قناة دي إم سي لأن باختصار شديد دي اللي اتعرض عليها جعفر العمدة والبرنس ونسر الصعيد ".

يذكر أن، محمد رمضان نشر في وقت سابق مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، قال فيه: "وأنت قاعد بتفطر هتبقى جايب قناة دي ام سي استنى مدفع رمضان، بعد الأذان على طول هتشوفه وهو بيضرب، هتقولي بتعمل كدة ليه، هقولك عشان باختصار شديد أنا مليش تقليد".

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