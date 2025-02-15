أحدث ظهور لـ ليلى علوي.. والجمهور: "هتفضلي على عرش الجمال" (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور احتفالا بعيد الحب.

ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل عيد حب وكل اللي بنحبهم بخير".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "طول عمري مش عارفة احب فنانة غيرك، مهما طال الزمن هتفضلي قاعدة على عرش الجمال، أحلى إمرأة وأشيك فنانة، أذوق غنسانة بالتاريخ، ليلى القمر، العسل كله، أحلى فنانة".

يذكر أن، آخر اعمال ليلى علوي فيلم "المستريحة"من إخراج عمرو صلاح، وبطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود، وآخرين.

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