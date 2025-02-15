روبي بـ "جيبة قصيرة" وهيفاء وهبي جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

بعد خروجه من الحبس.. هكذا احتفل حمو بيكا بعيد الحب مع زوجته

إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

روبي

خطفت الفنانة روبي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، حيث ظهرت مرتدية "جيبة قصيرة".

أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل، إطلالة أنيقة لها احتفالا بعيد الحب، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل يوم هو يوم الحب".

شيماء سيف

ظهرت الفنانة شيماء سيف بمفردها في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الحب.

هيفاء وهبي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار بإطلالة جريئة خلال تواجدها في باريس، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك احتفالا بعيد الحب.

آيتن عامر

ظهرت الفنانة آيتن عامر بمفردها وسط حديقة وهي تمسك الورود احتفالا بعيد الحب ، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد حب سعيد للجميع".

هيدي كرم

الفنانة هيدي كرم ظهرت داخل سيارتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لكم جمعة مشمسة وممتعة للجميع".

ويجز

نشر مغني الراب ويجز، صورة له من أحدث ظهور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا فيها زي الجبل".

كريم فهمي

شارك الفنان كريم فهمي، متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، صورة له لشخصيته بمسلسله الرمضاني 2025، وعلق: "فارس ..وتقابل حبيب".

حمو بيكا

ظهر مغني المهرجانات حمو بيكا مع زوجته احتفالا بعيد الحب، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل عيد حب وانتي حبي الوحيد الذي أعيشه للأبد في حياتي.. وجودك في حياتي كل يوم وانتي عيدي وسعادتي يا شمس المجرة".