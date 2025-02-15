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بـ"فستان قصير".. ملك قورة في عيد الحب: "‎مين تاني اختياراته مدمرة حياته؟" (صور)

02:00 ص السبت 15 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ملك قورة
  • عرض 7 صورة
    ملك قورة
  • عرض 7 صورة
    ملك قورة
  • عرض 7 صورة
    ملك قورة
  • عرض 7 صورة
    ملك قورة
  • عرض 7 صورة
    ملك قورة
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كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ملك قورة، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، احتفالا بعيد الحب.

ونشرت ملك، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "‎مين تاني اختياراته مدمرة حياته؟".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جبتي من الآخر، أيوة هى دي الأغاني، الجمال والشياكة، أغنية بتوصف حياتي، جميلة، أجمل واحدة، ملك الحلوة".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ملك قورة بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي.

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ملك قورة نجوم الفن عيد الحب
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