بـ"فستان قصير".. نادية الجندي تحتفل بـ"عيد الحب" والجمهور يغازلها (صور)
10:30 ص السبت 15 فبراير 2025
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كتبت - نوران أسامة:
خضعت الفنانة نادية الجندي، لجلسة تصوير جديدة لها، احتفالا بعيد الحب.
ونشرت نادية، الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها مرتدية فستان قصير.
وعلقت نادية الجندي: "كل عيد حب وأنتم طيبين وبخير"، وانهالت عليها التعليقات التي أبدت بمدى الإعجاب بفستانها، وقال أحد المتابعين: "قمر 14 ونجمة الجماهير".
يذكر أن، آخر مشاركات نادية الجندي كانت بمسلسل "سكر زيادة" وشاركها البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعرض عام 2020.
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