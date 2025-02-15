بـ"فستان قصير".. نادية الجندي تحتفل بـ"عيد الحب" والجمهور يغازلها (صور)

بـ"فستان قصير".. نسرين طافش تحتفل بعيدي الحب وميلادها على طريقتها الخاصة

كتبت - نوران أسامة:

خضعت الفنانة نادية الجندي، لجلسة تصوير جديدة لها، احتفالا بعيد الحب.

ونشرت نادية، الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها مرتدية فستان قصير.

وعلقت نادية الجندي: "كل عيد حب وأنتم طيبين وبخير"، وانهالت عليها التعليقات التي أبدت بمدى الإعجاب بفستانها، وقال أحد المتابعين: "قمر 14 ونجمة الجماهير".

يذكر أن، آخر مشاركات نادية الجندي كانت بمسلسل "سكر زيادة" وشاركها البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعرض عام 2020.

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