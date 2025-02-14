"مازلت أشكو حزن فراقك".. رانيا فريد شوقي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها

كتبت - نوران أسامة:

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" رسالة مؤثرة إلى والدتها معبرة عن حزنها على فراقها.

وكتبت رانيا فريد شوقي: "يظنون أنني تجاوزت موتك، وأنني عشت بعدك وضحكت ونسيت ما علموا بأني مازلت أشكو إلى الله، حزن فراقك".

يُذكر أن، رانيا فريد شوقي تشارك في مسلسل "حسبة عمري" المُقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2025، وهو من بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبدالجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي، وآخرين، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.



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