آيتن عامر تحتفل بعيد الحب بمفردها.. والجمهور يعلق (صور)

بعد خروجه من الحبس.. هكذا احتفل حمو بيكا بعيد الحب مع زوجته

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور.



ونشرت آيتن، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد حب سعيد للجميع".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تذبل الزهرة ولا تنحني للرياح، الورد للورد، آيتن القمر، الله يسعدك، تشبهي الورد ، ما شاء الله قمر".

يذكر أن، آيتن عامر تشارك في مسلسل "الحلانجي" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويخوض بطولته محمد رجب، محمود قابيل، عبير صبري، محمد لطفي، أحمد وفيق، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.