أحدث ظهور لـ هيدي كرم.. والجمهور يغازلها (صور)

بعد خروجه من الحبس.. هكذا احتفل حمو بيكا بعيد الحب مع زوجته

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور.

ونشرت هيدي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لكم جمعة مشمسة ممتعة للجميع".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، قمر، ملكة جمال، قمر الكوكب، مخبية العيون الحلوة ليه؟، أحلى هيدي".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

كما شاركت أيضا بفيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، محمود البزاوي، خالد سرحان، والعمل من إخراج آيتن أمين.