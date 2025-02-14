بعد خروجه من الحبس.. هكذا احتفل حمو بيكا بعيد الحب مع زوجته

كتب- هاني صابر:

شارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بعيد الحب مع زوجته، وذلك بعد خروجه من محبسه.

ونشر حمو بيكا، صورا مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل عيد حب وانتي حبي الوحيد الذي أعيشه للأبد في حياتي.. وجودك في حياتي كل يوم وانتي عيدي وسعادتي يا شمس المجرة".

يذكر أن، مؤدي المهرجانات حمو بيكا تم الإفراج عنه من قسم شرطة الدخيلة، بعد قضاء فترة عقوبة الحبس لمدة شهرين في سجن برج العرب، تنفيذا للحكم القضائي الصادر ضده بالحبس لمدة شهرين مع الشغل و النفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائي عام 2018، تحت عنوان "وش غضب" بمنطقة العجمي دون ترخيص من الجهات المختصة، وهي نقابة المهن الموسيقية.